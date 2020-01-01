واشنطن: لا خطط لإخلاء السفارة

المصدر: توضيحات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية لم يجر اقتحام السفارة في بغداد ولا خطط لإخلائها في وقت اعلنت وزارة الدفاع عن ارسال تعزيزات اضافية لحماية مقر السفارة زاكنت السفارة

حذرت الأمريكيين من الاقتراب من مقرها، بسبب استمرار التظاهر قربه. وقالت السفارة في بيان، إنه «بسبب نشاط الاحتجاج المستمر، لا ينبغي على المواطنين الأمريكيين الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد»، وفقاً لقناة السومرية الإخبارية.

وأضاف بيان السفارة: «يجب على الأمريكيين مراجعة أمنهم الشخصي وتأهبهم في حالات الطوارئ، وسوف نواصل تقديم تحديثات على هذا الحساب حسب الحاجة». بغداد - وكالات