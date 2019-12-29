2019.. احتجاجات وتحوّلات سياسية وكوارث بيئية

شهد العالم خلال عام 2019 زخماً متسارعاً من الأحداث ما بين احتجاجات شعبية عنيفة تمحورت حول مطالب معيشية بالدرجة الأولى، وهو ما حدث في كل من العراق ولبنان والجزائر والسودان، وأدت إلى تغييرات حادة في الطبقة السياسية الحاكمة في كل بلد، وما زالت لها تداعياتها، فيما نالت عدد من الأحداث في دول العالم صدارة الاهتمام، من حيث تأثيراتها، وفي مقدمتها مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهزيمة حزب العمال في الانتخابات العامة البريطانية، وخسارة حزب العدالة والتنمية رئاسة بلدية إسطنبول، فيما حلّت كوارث بيئية في عدد من الدول، وكان من أكثرها إثارة للصدمة غابات حرائق الأمازون في البرازيل.

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