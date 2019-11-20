السيسي: ألمانيا شريك استراتيجي موثوق

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ الجانب الألماني بما لديه من خبرات يصبح شريكاً استراتيجياً موثوقاً على صعد متعددة.

وقال السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية غير الرسمية للاستثمار بأفريقيا بقمة مجموعة العشرين أفريقيا المنعقدة في ألمانيا، إنّ التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها مثالاً يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسي لبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة.

فمن ناحية توفر مصر فرصاً استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادي، إضافة لما توفره من بوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى.

وأضاف: «تأسيساً على ما تقدم، فهناك العديد من التجارب الناجحة التي تحققت ويمكن الاسترشاد بها، لتكون حافزاً لمزيد من الشركات لتوجيه استثماراتها للدول الأفريقية، وتضيف للتاريخ الطويل للترابط القائم بين القارتين الأوروبية والأفريقية، والتي تشكل الاستثمارات الألمانية ركناً أساسياً منه».

وأشار السيسي إلى المبادرة الألمانية لإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار بأفريقيا، معتبراً إياه بمثابة تطور مهم نحو تحقيق الغايات المشتركة. وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين أمس، بمشاركة الرئيس المصري بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة العشرين - أفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.