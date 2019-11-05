تعزيزات جديدة للجيش السوري في الشمال

المصدر: دبي - البيان

جبهة شمالي سوريا تشهد تحولات متسارعة، فبعد أن قال الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي، إن الاحتلال التركي يجب أن يخرج من شمال شرقي سوريا، إن لم يكن بالدبلوماسية فبالحرب، توجه الجيش السوري نحو المنطقة، معلناً أن هدفه مواجهة العدوان التركي.

كما انتشرت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية، في ظل تنفيذ انسحاب جديد لوحدات أمريكية من المنطقة.وأكملت القوات السورية انتشارها بمحاذاة الاتوستراد الدولي حلب/‏‏‏‏‏ القامشلي.

واستطاعت تحقيق تواصل بين الرقة والحسكة، وتأمين طريق إمداد بري. ورصد مراقبون نقل قطع المدفعية الثقيلة من عيارات مختلفة إلى أكثر البقع سخونة على الأراضي السورية قرب الحدود مع تركيا، وفقاً لمصادر روسية.

جبهة إدلب

على جبهة إدلب، دمّر سلاح الجو الروسي والسوري أمس مواقع تابعة لمسلّحين صينيين في «الحزب التركستاني» و«جبهة النصرة» بريف المدينة. وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية إدلب فإن الطيران السوري الروسي المشترك استهدف مواقع وتحركات مسلحي «جبهة النصرة» و«الحزب الإسلامي التركستاني» على محاور عدة بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي الممتدين على طول الحدود مع تركيا.

في الأثناء، انسحبت أكبر قافلة آليات تابعة لقوات أمريكية من مناطق ريف حلب والرقة شرقي سوريا باتجاه الحدود السورية العراقية. وقال مصدر من قوات سورية الديمقراطية (قسد):

«غادرت (أول من أمس) نحو 150 آلية للقوات الأمريكية قدمت من قواعدهم في مناطق عين العرب وصرين بريف حلب الشرقي وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي، باتجاه مدينة القامشلي، ومنها إلى الحدود السورية العراقية».