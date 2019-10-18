القوات المشتركة تواصل التقدّم نحو إب

المصدر: عدن - البيان

واصلت القوات المشتركة في محافظة الضالع تقدمها نحو محافظة إب بعد السيطرة على منطقة الفاخر، وخاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي التي حاولت وقف هذا التقدم.

فيما تصدّت قوات الجيش في محافظة حجة لهجوم نفّذته ميليشيا الحوثي على مواقعه في غرب منفذ حرض الحدودي، بينما شنّت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتحركات وتجمعات الميليشيا بصعدة أدت إلى مقتل العشرات من ميليشيا إيران.

ووفق مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة استعادت السيطرة على مدرسة حبيل العبدي في منطقة بيت الشرجي في أطراف محافظة إب، وتصدّت لعدة محاولات للميليشيا لتقدم نحو الضالع وكبدتها خسائر كبيرة، ما جعلها تنتقم من السكان وتدهم المزارع وشركات تربية الدواجن ونهبها.

هدوء حذر

وفي جبهتي مريس والأزارق، كان الهدوء الحذر أيضاً هو سيد الموقف العسكري هناك، الموقف نفسه الذي ساد عدداً من النقاط المحورية في جبهة بتار غربي حجر، بعد ساعات قليلة من كسر القوات المشتركة زحف لميليشيا الحوثي صوب مواقع لكمة عثمان وقرية مرخزة والجب وحبيل العبدي، وهي مواقع عسكرية تقع في نسق الجبهة الأول وتسيطر عليها وحدات القوات الجنوبية المشتركة.

وقال قائد اللواء الرابع مقاومة بالضالع العقيد أوسان الشاعري إن المحاولات اليائسة لعناصر ميليشيا الحوثي كانت بمنزلة الضربة القاضية لعناصر هذه الميليشيا وقياداتها التي باءت جميع محاولات استعادة بعض مواقعها السابقة بالفشل الذريع، وأكد العقيد الشاعري الجاهزية التامة واليقظة العالية لمنتسبي القوات المشتركة في مختلف جبهات الضالع واستعدادهم للتعامل مع أي طارئ.

غارات

وفي صعدة، ذكرت مصادر عسكرية، أمس، أن مقاتلات التحالف العربي شنّت عدة غارات على مواقع وتحركات وتجمعات الميليشيا الحوثية بصعدة.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف شنّت عدة غارات على مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة رغافة بمديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العناصر حوثية إلى جانب فرار أعداد أخرى منهم.

وفي محافظة حجة، أفشلت القوات المشتركة هجوماً واسعاً للميليشيا الحوثية في محافظة حجة، هو السابع على التوالي منذ مطلع الأسبوع، على مواقعه في شمال غرب حرض، واندلعت مواجهات بين الجانبين بمختلف الأسلحة. وأكدت مصادر عسكرية أن إفشال هجوم ميليشيا الحوثي أدى إلى مقتل عدد من عناصرها لا تزال جثث بعضهم ملقاة في الشعاب، وفرار من تبقى منهم، حي

وكانت مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش في المواجهة مع الميليشيا، وشنّت عشرات الغارات على مواقع الميليشيا مستهدفةً تجمعاتهم ومعداتهم القتالية.