اعتصامات شعبية ونيابية للإفراج عن أسيرين أردنيين في سجون الاحتلال

المصدر: عمّان ــ ماجدة أبو طير

اعتصامات حاشدة مستمرة تشهدها العاصمة الأردنية عمّان، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الأردنيين لدى سجون الاحتلال، وآخرهما الشابة هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، اللذين حكمت عليهما سلطات الاحتلال بالاعتقال إدارياً، من دون توجيه أي تهمة لهما، حيث أكد متابعون أردنيون أن هذه الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال تعتبر تصعيداً سياسياً ونقضاً للمعاهدات وانتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان.

عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية قال لـ«البيان»: إن الاحتلال اعتقل هبة اللبدي إدارياً بلا تهمة ودون مبرر قانوني إلى مستوى الاستهداف الشخصي.

حيث تعاني خلف القضبان مع إضرابها عن الطعام، وتتعرّض للتعذيب والتنكيل، وهو وضع يواجهه أيضاً الأسير عبد الرحمن مرعي. ويضيف: طالبنا الحكومة بضرورة التحرك، فكرامة وحماية الأردنيين واجب على الجميع، مع العلم بأن طاقم سفارة المملكة زار الأسيرين، واطمأن عليهما.

الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين فادي فرح، قال: إن هذا الاعتقال الإداري مرفوض بحسب القانون الدولي، فهو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة. ويجب التحرك وبذل كل ما هو ممكن من المساعي وتعزيز القنوات للإفراج عنهم، فهبة اللبدي مضربة عن الطعام منذ 21 يوماً.

وعبدالرحمن مرعي أعلن نيته خوض معركة الأمعاء الخاوية في حال لم يتم الإفراج عنه في الـ 23 من أكتوبر الجاري، وهو موعد محاكمته المقبل. ويضيف فرح أن الأسرى يتعرضون لظروف قاسية في سجون الاحتلال، ويتعرّضون للإهانات والتعذيب، فضلاً عن الظروف الصحية غير الملائمة، ويوضح فرح أن 22 أسيراً أردنياً في سجون إسرائيل، فضلاً عن 30 مفقوداً.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أكدت في بيان أنها مستمرة في جهودها الحثيثة لإطلاق سراح المواطنين الأردنيين، مشيرة إلى أن سفير الأردن في «تل أبيب»، طالب في لقاءاته واتصالاته المتكررة مع الجانب الإسرائيلي، بخصوصهما، بضرورة الإفراج الفوري عنهما، وتسهيل مهمة عودتهما للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الوزارة في إطار متابعتها اليومية لاعتقال هبة وعبدالرحمن، أوعزت للسفارة في إسرائيل بضرورة القيام بزيارات دورية لهما، من أجل الاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازهما.

يشار إلى أن عبدالرحمن (29عاماً) اعتقل في سبتمبر الماضي وهو مصاب بالسرطان، كما أصيب خلال اعتقاله في سجن «عوفر» بمرض جلدي أدى إلى تساقط شعره بالكامل، وهبة (32 عاماً) اعتقلت في أغسطس الماضي، وهي الآن في العزل الانفرادي في سجن «الجلمة»، وفقدت ما يقارب 10 كيلوغرامات من وزنها بسبب ظروف أسرها.