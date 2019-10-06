فتح مراكز الاقتراع بالانتخابات التشريعية في تونس

المصدر: أ ف ب

فتحت مراكز الاقتراع الأحد في تونس لثالث انتخابات تشريعية تجري منذ 2011، وسط أجواء سياسية متوترة.

ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.

وفتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها أكثر من 4500 مركز، أبوابها عند الساعة الثامنة (السابعة بتوقيت جرينيتش)، على أن تغلق في السادسة مساء (الخامسة بتوقيت جرينيتش).

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم. وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، والتي ناهزت 45 بالمئة.

ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503 من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة.

وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، والأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية، من أصل 217 نائبا.

وبدأ الاقتراع في مكاتب الخارج منذ أول من أمس الجمعة.