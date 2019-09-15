مصادر لـ «البيان»: إحالات وشيكة للتقاعد داخل الجيش السوداني

المصدر: الخرطوم ــ طارق عثمان

تواصلت عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة في السودان، وعكفت لجان متخصصة منذ أسابيع، على إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في المؤسسة العسكرية.

وكشفت مصادر رفيعة لـ «البيان»، عن قائمة إحالات للتقاعد في المؤسسة العسكرية، تضم عدداً كبيراً من ضباط الجيش، سيعلن عنها في غضون الساعات المقبلة.

وقالت المصادر، التي فضلت حجب اسمها، إن لجاناً متخصصة شكلت منذ أسابيع عدة، بناء على توجيهات من رئيس المجلس العسكري حينها، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عكفت على إجراء الهيكلة، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة، وما صاحبها من محاولات انقلابية قادها ضباط كبار منتمون إلى النظام المخلوع، وكان آخرها المحاولة التي قادها رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول هاشم عبدالمطلب، في يوليو الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن كشف الإحالات المتوقع إصداره خلال ساعات، يشمل ضباطاً من مختلف الرتب العسكرية، ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار عملية إعادة الهيكلة الواسعة التي تشهدها القوات المسلحة، من أجل بناء مؤسسة عسكرية قومية، تمثل جميع السودانيين، وتواكب التطور المستمر في منظومة الأمن والدفاع.

وأكدت المصادر أن الهيكلة ماضية أيضاً في جميع الأجهزة الأمنية، مبينة أن هناك لجاناً أخرى لذات الشأن، تعمل بالشرطة وجهاز المخابرات العامة، وقد اتخذت إجراءات عدة بالخصوص بتلك الأجهزة.

في سياق آخر، وصل إلى السودان، أمس، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في زيارة رسمية، تستغرق يومين بدعوة من رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

ويجري الرئيس الإريتري، مباحثات رسمية مع البرهان، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في الإقليم. ويلتقي أفورقي خلال زيارته، عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).