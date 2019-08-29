إجراءات أمريكية لتقليص نفوذ إيران في العراق

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لتقليص النفوذ الإيراني في العراق، من خلال خطوات إضافية ضد «التشكيلات المسلحة الموالية لإيران» في البلاد.



وجاء في «بيان» للبيت الأبيض، صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن بينس «أعرب عن قلقه إزاء مواصلة التشكيلات المسلحة الموالية لإيران تقويض أمن وسيادة العراق». وأضاف «البيان» أن «الولايات المتحدة تنوي اتخاذ خطوات إضافية للتصدي لنفوذ تلك التشكيلات».



وأشار البيان إلى أن بينس وبارزاني «بحثا الأوضاع الأمنية بشمال العراق، وأكدا أهمية تكثيف الجهود لضمان الاستقرار في الأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان والسلطات المركزية العراقية، وعودة النازحين العراقيين».



ورحب بينس بإيواء سلطات كردستان العراق للمتضررين جراء العمليات القتالية في العراق، وأكد الجانبان عزمهما مواصلة التعاون لمحاربة انبعاث تنظيم «داعش».

في المقابل، أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء، استعداد بلاده للرد بحزم وبكل الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق، شارحاً خلال الجلسة الإجراءات الوقائية لجميع المخازن والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة.

يذكر أن ميليشيات الحشد الشعبي كانت أقرّت مؤخراً بتعرضها لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان قرب الحدود مع سوريا، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه. كذلك أشارت إلى دور أميركي في تسهيل الاستهداف، كاشفة في الوقت ذاته عن سلسلة من استهدافات إسرائيلية سابقة تعرضت لها داخل الأراضي العراقية.