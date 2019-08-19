الإمارات: أمننا وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

أدانت دولة الإمارات وعدد من الدول والمنظمات الاعتداء الإرهابي، الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل غاز طبيعي في حقل الشيبة البترولي في السعودية.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة، التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب. وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

كما أدانت مصر الاعتداء الميليشياوي الحوثي. في غضون ذلك، تحدّت ميليشيا الحوثي المجتمع الدولي وعيّنت سفيراً لها في طهران، فيما توجت إيران دعمها الخفي والمستمر لميليشيا الحوثي، بإعلان التبادل الدبلوماسي مع أتباعها والقبول بسفير لحكومتهم غير المعترف بها دولياً، لتجاهر بعداء الشرعية الدولية، في وقت شددت الشرعية اليمنية على أن المعركة مع ميليشيا إيران هي معركة وجود، مثمنة مواقف التحالف العربي ودعمه الثابت لوحدة واستقرار اليمن.

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