درب زبيدة.. أشهر طرق الحج القديمة

المصدر: الرياض- البيان، وكالات

يعد درب زبيدة واحداً من أشهر طرق الحج في العالم الإسلامي حتى قيام الدولة العثمانية، فقد تراجعت أهمية هذا الدرب نتيجة ازدياد أهمية طريق الحج الشامي، إلا أن درب زبيدة يعد شاهداً على تحولات حضارية وثقافية، ومن هنا أهميته الاستثنائية، خصوصاً مع وجود آثار خدمية لهذا الدرب ما زالت قائمة إلى اليوم، ومرشحة لتصنيفها في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو.



سُمّي بذلك نسبة إلى السيدة زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، وذلك نظير الأعمال الخيرية، التي قامت بها، إضافة إلى المحطات الكثيرة، التي أمرت بإنشائها على امتداد الطريق.



وكان درب زبيدة من الطرق التجارية قبل الإسلام، وازدادت أهميته مع بزوغ فجر الإسلام، وبلغ ذروة ازدهاره في عصر الخلافة العباسية الأول، حيث أنشئت عليه المحطات والاستراحات، وتم تزويدها بالآبار والبرك والسدود والقصور والدور والخدمات المتنوعة. ونفذ مسار الطريق بطريقة علمية وهندسية فريدة، حيث رصفت أرضيته بالحجارة في المناطق الرملية، مع وجود علامات ومواقد توضع مساء على طريق زبيدة، وذلك ليهتدي بها المسافرون.