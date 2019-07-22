تحول ورق العنب إلى لوحات فنية

المصدر: غزة - أسامة الكحلوت

أبدعت الفتاة الفلسطينية لين الحاج (21 عاماً) بتحويل أوراق العنب إلى لوحات فنية، تجسد من خلالها الطبيعة بريشتها، بعد انتقالها من مرحلة الرسم على الورق إلى الرسم على ورق العنب.

وتقوم لين الفتاة التي تقطن في منزل محاط بحديقة مليئة بالأشجار منها شجرة العنب يقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بدلاً من نقل ورق العنب إلى المطبخ لإعداد وجبة «الدوالي»، تقوم لين بعملية طويلة للانتهاء من لوحتها الفنية حيث تمر بمراحل تبدأ بعملية اختيار الأوراق القوية والجيدة، ومن ثم تنظيفها ووضعها داخل أحد الكتب لتجف، حتى يتسنى الرسم عليها بكل سهولة ويسر، وبعد عملية الرسم يتم وضعها في إطار زجاجي، للحفاظ عليها من التلف.

وتستغرق كل ورقة نحو 3 ساعات تقريباً يومياً من أجل تحويلها إلى لوحة فنية، جعلها تتميز عن باقي الفنانين في قطاع غزة، بعد تجاوزها مرحلة الرسم على الورق.

وتدرس لين علم النفس جامعة الأقصى بغزة، وتخصص وقتاً خاصاً كل يوم من أجل الخروج بلوحة جديدة لها على ورق العنب، بعد تجفيفه ووضعه داخل كتاب لعدة أيام من اجل استقامته ليكون جاهزاً لتحويله للوحة فنية.