صاروخ قطر في إيطاليا.. سياسات عدائية تهدد أمن أوروبا والعالم

المصدر: القاهرة - محمد خالد

يوماً بعد آخر تتكشف معالم التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، وخطورة السياسات القطرية العدائية ليس على المنطقة فقط، بل على العالم أجمع، بشواهد واضحة وأدلة دامغة تثبت أنّ نظام الدوحة ماضٍ في دعمه وتمويله للجماعات المتطرفة حول العالم.

ولعل آخر تلك الشواهد ما توصلت إليه الشرطة الإيطالية بشأن دور قطري في دعم جماعات اليمين المتطرف شمال البلاد، وذلك عقب أن ضبطت صاروخ جو- جو في حالة تشغيل جيدة ويستخدمه الجيش القطري، وأسلحة أخرى متطورة بحوزة تلك الجماعات.

ويرى مراقبون الدورين القطري والإيراني يتناغمان في تهديد أمن أوروبا، مشيرين إلى أنّها أدوار لا تنفصل بشكل أو آخر، يُضاف إليهما الدور التركي، باعتبار أن «مثلث الشر» الذي يُهدد أمن واستقرار المنطقة هو نفسه الذي يهدد أمن أوروبا بصور مختلفة.

ويشير المفكر والخبير الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أنّ ضبط الشرطة الإيطالية للصاروخ القطري، يعكس خطورة السياسات القطرية العدائية التي تتعدى حدود المنطقة وتصل لتهديد أوروبا، في خطٍ متوازٍ مع خطورة الدور القطري في دعم وتمويل ومساندة التنظيمات الإرهابية.

وأفاد فرج أنّ هذه الحادثة تؤكد ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنّ الإرهاب يهدّد العالم بأسره وليس المنطقة فقط، مشدداً على أن الواقعة الأخيرة إنذار بالخطر الداهم الذي يواجه أوروبا، والذي تلعب قطر دوراً فيه.

دور مشبوه

بدوره، أشار مؤسس المخابرات القطرية، اللواء محمود منصور، إلى أنه لا شك في الدور الذي تلعبه الدوحة في أوروبا من خلال دعم وتمويل الجماعات المتطرفة، الأمر الذي تثبته الكثير من الأدلة، مشدداً على أن الدوحة تمثّل أكبر الداعمين للإرهاب في العالم، وتستخدم المتطرفين لتحقيق أهدافها، وهو ما اتضح من خلال قضايا ضبطت داخل مصر ودول أخرى، والأحراز والاعترافات المسجلة للمدانين بالصوت والصورة، والتي كشفت عن أن المحرك الرئيسي للعمليات الإرهابية هي قطر وتركيا بالتخطيط من جهات أخرى.

وأوضح منصور، أن ما حدث في إيطاليا وضبط الصاروخ بحوزة تلك الجماعات وهو صاروخ يستخدم في قطر وبحالة جيدة، يؤكد الدور القطري وامتداده المشبوه لتهديد أمن وسلامة دول العالم. وشدد مؤسس المخابرات القطرية، على ضرورة تغيير الواقع الآن على الساحة الدولية والمسؤولية تجاه الإرهاب والدول الداعمة له، في إشارة إلى مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب والدول الداعمة له بآليات واضحة وصريحة.

تغلغل

تناول الصحافيان الاستقصائيان، كريستيان شينو، وجورج مالبرنو، في كتابهما «أوراق قطر»، التغلغل القطري في أوروبا، إذ كشفا من خلال كتابهما التمويل القطري للإرهاب في أوروبا من خلال «مؤسسة قطر الخيرية» وعبر المساعدات الإنسانية ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. ووفق الكتاب، فإن ست دول أوروبية تمكنت الإمارة القطرية الصغيرة من التوغّل والتغلغل فيها، من بينها إيطاليا وفرنسا وسويسرا.