أسباب فنية ترجئ تسليم «اتفاق السودان»

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

قالت الوساطة «الأفرو إثيوبية» إن أسباباً فنية أرجأت تسليم وثيقة الاتفاق النهائية للأطراف (المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير)، وأعلن الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد تأجيل تسليم الوثيقة لليوم عوضاً عن أمس، في وقت كشفت فيه قوى الحرية والتغيير عن إجراءات رقابية ستتخذها لمراقبة أداء الحكومة الانتقالية.

وأكد مصدر باللجنة القانونية المكلفة بصياغة الاتفاق لـ«البيان» أن اللجنة فرغت من صياغة وثيقتين، إحداهما وثيقة سياسية وأخرى دستورية، ومن المنتظر أن تتم عملية تدقيق ومراجعة للوثيقة من كل طرف، توطئة للتوقيع عليها بشكلها النهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة، حتى يتم تشكيل هياكل الحكم في الفترة الانتقالية التي تم تحديدها بثلاث سنوات وثلاثة أشهر.

وقال القيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، منذر أبور المعالي، إنه بعد التوقيع النهائي على وثيقة الاتفاق النهائي مباشرة، سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس السيادة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ثم عملية التسليم والتسلم، وأكد أن تلك الإجراءات تتطلب حيزاً من الوقت.