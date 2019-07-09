الاحتلال يهدم منزلاً بالخليل ويستولي على آخر بالقدس

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلاً قيد الإنشاء في الخليل جنوبي الضفة الغربية، واستولت على منزل في القدس، وشنت حملة اعتقالات في عموم الضفة، فيما يواصل 9 أسرى فلسطينيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وداهمت قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة أراضي وممتلكات الفلسطينيين في خربة القط شمالي الخليل وهدمت منزلاً قيد الإنشاء.

وفي القدس المحتلة استولى مستوطنون على منزل في حي الصوانة المطل على المسجد الأقصى، في حين اعتقلت قوّات الاحتلال 32 فلسطينياً من الضّفة.

إضراب أسرى

في الأثناء، يواصل 7 أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، من بينهم الأسيرة فداء دعمس من الخليل التي شرعت بالإضراب عن الطعام الأحد. ويواصل الأسيرين جعفر عز الدين وإحسان عثمان، الضراب منذ 23 يوماً.

أما الأسير عز الدين (48 عاماً) من جنين، فقد صدر بحقه أمر إداري في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنه. وفي الأول من يونيو انضم للإضراب الأسرى محمد نضال أبو عكر (24 عاماً)، ومصطفى الحسنات (21 عاماً) من مخيم الدهيشة، وحذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس.

وآخر من انضم للإضراب عن الطعام الأسيرة فداء دعمس (25 عاماً) من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل.

طائرة مسيّرة

قال جيش الاحتلال إن قواته أسقطت أمس، طائرة مسيرة تسلّلت من قطاع غزة المحاصر إلى إسرائيل. وذكر الجيش، في بيان مقتضب، أن قوة عسكرية تابعة له رصدت طائرة مسيرة تسللت من غزة، وتم إسقاطها ونقلها للفحص.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه نقل معدات ثقيلة وقرر نشر جنود لواء جولاني في محيط غزة، للتعامل مع «حدث أمني» قرب منطقة السياج.