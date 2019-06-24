قوات روسية خاصة تبدأ هجوماً في ريف اللاذقية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت القوات الروسية في سوريا أنها بدأت هجوماً على مواقع يسيطر عليها متشددون في ريف اللاذقية الشمالي، أمس، وبدعم من قوات الحرس الجمهوري التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للقوات الروسية في سوريا، أن «القوات الخاصة الروسية بقيادة اللواء يفغيني بريجوزين بدأت هجوماً على منطقة كبينة فجراً لانتزاعها من قبضة الإرهابيين، ولا يزال الهجوم مستمراً بدعم مباشر من القاذفات الاستراتيجية الروسية بشكل مكثف، وبمساعدة من قوات الحرس الجمهوري التي تتبع للعميد ماهر الأسد».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في الجبهة الساحلية التابعة لـ «الجيش السوري الحر»، رفض ذكر اسمه، قوله إن القوات الحكومية السورية والروسية فشلت بتحقيق أي تقدم على الجبهة الساحلية وتكبّدت خسائر كبيرة.

وأضاف أن الطيران الحربي الروسي والسوري استهدف تلال كبانة بالغارات الجوية، كما قصفت بالمدفعية والصواريخ محيط بلدتي الناجية وبداما في ريف جسر الشغور الغربي.

طائرة مسيّرة

وأعلن الجيش السوري أن مضاداته الأرضية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها تنظيم «جبهة النصرة» في محيط مطار حماة العسكري، فيما استهدفت وحداته في ريف حماة الشمالي مقرات وخطوط إمداد للتنظيم. ونقلت وكالة «سانا» السورية عن الجيش، أن «مضادات أرضية تحمي مطار حماة العسكري أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها النصرة قبل وصولها إلى هدفها وهي مجهزة بصواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار وكذلك بأجهزة تحكم ونظام إطلاق للقذائف».

رمايات

من جهتها، نفذت وحدات من الجيش في منطقة خفض التصعيد، رمايات مدفعية وضربات بسلاح الصواريخ ضد مجموعات من مسلّحي «جبهة النصرة» على أطراف قرية النقير بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة الهبيط على تخوم ريف حماة الشمالي.