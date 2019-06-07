الإمارات تؤكد دعمها القوي لمصر في مواجهة الإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام, القاهرة - وكالات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، في وقت أعلنت الداخلية المصرية مقتل 14 إرهابياً خلال ملاحقة القوى الأمنية مشتبه بهم بتورطهم في هذا الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين و لا أخلاق.. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

مطاردة أمنية

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية المصرية الليلة قبل الماضية مقتل 14 إرهابياً خلال ملاحقة القوى الأمنية مشتبه بهم بتورطهم في هجوم العريش الذي تبناه تنظيم داعش.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أنه خلال مطاردة القوى الأمنية لعناصر إرهابية متورطة في مهاجمة مجموعة أمنية جنوب مدينة العريش أول من أمس، حددت مكانهم في منزل مهجور في منطقة العريش. وأضاف البيان، «أثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتمّ التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 14 منهم. وأشار البيان إلى العثور في المكان على «14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين».

وكانت الوزارة أعلنت أول من أمس، أن عدداً من العناصر الإرهابية استهدفت فجر أول من أمس كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وستة مجندين».

ووقع الهجوم باكراً صباح أول من أمس في منطقة تشتبه السلطات بأن تنظيم داعش يسعى لإقامة معقل جديد له فيها، بعد هزائمه في سوريا والعراق.