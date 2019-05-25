الشرعية تحقق انتصارات نوعية في الضالع

المصدر: نيويورك ـ وكالات، عدن ـ البيان

حققت قوات الشرعية أمس انتصارات نوعية شمال الضالع، وسط انكسار كبير للحوثيين، حيث تمت استعادة مواقع استراتيجية في شخب، بعد مواجهات عنيفة اكتسحت خلالها الميليشيا الحوثية.

وذكرت مصادر عسكرية أن أبرز المناطق التي تم تحريرها عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي هي: شخب القفلة وباب غلق وجبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار. وأكدت أن قوات الجيش تواصل التقدم باتجاه مناطق العود، بعد استكمال دحر الميليشيا من قعطبة.

سياسياً، دعت السعودية، أمس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بعد استهدافها المناطق الحيوية المأهولة بالسكان عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، غداة لقائه في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن «السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثيـة».

وأعلن دقلو في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم «كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية، وأن القوات السودانية ستظل موجودة وباقية في اليمن وسنقاتل لهذا الهدف».

لمتابعة التفاصيل اقرأ: