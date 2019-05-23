الإمارات ترحّب بتوسيع تحقيقات تخريب السفن

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - البيان، وكالات

رحّبت دولة الإمارات بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية في العمليات التخريبية التي استهدفت ناقلات النفط الأربع بخليج عُمان الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها: «إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة، وهو ما تتطلع إليه الإمارات من وراء هذا التحقيق».

كما أكدت الإمارات وقوفها التام إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمسّ السلم والاستقرار على أراضيها، إذ أعربت عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات محاولة الميليشيا الانقلابية الحوثية استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي، أول من أمس، وقالت إن محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة إفلاس أخلاقي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها أمس - أن محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض خلال شهر رمضان الكريم يمثل اعتداءً آثماً على حرمة بيت الله الحرام، وتصعيداً خطراً غير مسبوق،

من جهة ثانية جدّدت السعودية التزامها بمنع نشوب صراع بالمنطقة، وتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، وأكد مجلس الوزراء حرص المملكة على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار، خاصة بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة. وأكدت المملكة أنها ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني، لإيقافه عند حده، ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد وكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء، وتجنيب المنطقة المخاطر، وألّا يدفعها إلى ما لا تُحمد عقباه.

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