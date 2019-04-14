غارات للتحالف تدمّر تعزيزات حوثية في صعدة

المصدر: ■ عدن - وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات الميليشيا بمناطق قريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير أطقم وآليات كانت الميليشيا تستعد لدفعها إلى جبهات القتال.

وتقصف مقاتلات التحالف العربي بشكل مستمر تحركات وتجمعات لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، اندلعت معارك ضارية على جبهة الشريجة جنوب تعز بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي.

وقال مصدر عسكري بجبهة الشريجة إن عناصر الجيش الوطني من ألوية الثاني والثالث حزم حققوا تقدماً في جبل القرن ومدرسة الدبي وبعض تباب قرية الشعيب، ويكبدون الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

استعراض الانتهاكات

من جهة أخرى، سلّم وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في اليمن، نبيل عبد الحفيظ، منظمة التعاون الدولية السويدية، تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني.

واستعرض عبد الحفيظ خلال لقاء رئيس قسم إدارة الشرق الأوسط في المنظمة، يوران هولفمكفيست، انتهاكات الحوثيين، التي طالت المدنيين من النساء والأطفال، التي شملت عمليات تجنيد الأطفال، وضحايا الألغام، وجرائم الاختطاف، والإخفاء القسري والتعذيب، ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

وأشاد وكيل وزارة حقوق الإنسان بالدعم السويدي في الجانب الإغاثي.. مشيراً إلى أهمية التعاون بين المنظمات الدولية والحكومة اليمنية.

من جانبه عبر مسؤول المنظمة عن أهمية مواصلة مساعي السلام في اليمن، متمنياً عودة الاستقرار والأمن إلى اليمن.

قذائف حوثية

في غضون ذلك، قتل مدنيان جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي على قرية تابعة لمديرية النادرة شرق محافظة إب.

وذكرت مصادر محلية أن شابين من قرية وادي الردي بمخلاف العود (التابعة إدارياً لمديرية النادرة) قُتلا إثر سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من مواقع تمركزهم في جبل ستر وحدّة ومرتفعات نوبة اللهبي المطلة على مناطق العود.

وفي ذات السياق، قالت المصادر إن الميليشيا استحدثت مواقع جديدة في مرتفعات نوبة اللهبي، واستقدمت تعزيزات عسكرية جديدة.

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي المتمركزة في موقع السور، أحد مرتفعات نوبة اللهبي، نصبت مدافع وُجّهت باتجاه مناطق العود، وذلك بعد أيام من استحداث مواقع في جبل بصم الذي تشن منه قصفاً على التجمعات السكانية، مما تسبب في نزوح العشرات من المدنيين.