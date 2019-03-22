فصائل تركيا تستبيح عفرين السورية

المصدر: دمشق - البيان، وكالات

في استمرار لانتهاكاتها في الشمال السوري، شنّت تركيا عبر فصائلها حملة اعتقالات ضد الأكراد في عفرين لمنعهم من الاحتفال بعيد النوروز، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على بلدة الباغوز وإنهاء آخر جيب لتنظيم داعش هناك.

ونفّذت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في عفرين شمال غربي سوريا، حملة اعتقالات شعواء ضد الأكراد لمنعهم من الاحتفال بعيد النوروز، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس. وقال المرصد، إن الفصائل المسلحة كانت أصدرت تعميماً بأنه لن يكون هناك أية عطلة رسمية في 20 مارس الجاري، أو أية أيام أخرى، لا توجد عطلة رسمية مطلقاً في عيد نوروز، بالتزامن مع حملة اعتقالات وقمع، بالإضافة إلى استهداف رموز كردية. وكشف المرصد، عن أنّ الاعتقالات طالت عدداً من الشبان والرجال في منطقة كفرصفرة ومناطق أخرى من ريف عفرين، فيما أقدمت الفصائل على تحطيم تمثال الرمز الكردي كاوا الحداد.

وأشار المرصد إلى أنّ عمليات الاعتقال والاختطاف طالت نحو 2650، من ضمنهم نحو 1070 لا يزالون قيد الاعتقال، فيما أفرج عن البقية بعد دفع فدية مالية، يفرضها المسلحون. ولفت المرصد إلى أنّه رصد في أكثر من مرة تعمد الفصائل إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين، وفرض مبالغ مالية دون المساومة، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يتم دفع المبلغ، مشيراً إلى تعمّد الفصائل نقل المختطفين، إلى معتقلات ومراكز احتجاز مكونة من منازل مدنيين جرى الاستيلاء عليها وتحويلها لمقرات للفصائل الموالية لتركيا، والتي تتقاسم النفوذ والممتلكات في عفرين، وتعمّد بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات سلب ونهب ومصادرة أموال وممتلكات.

نهاية دواعش

إلى ذلك، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز في ريف دير الزور، أمس، بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش. وقال القائد الميداني ميرفان قامشلو: «البلدة حررت بالكامل من سيطرة تنظيم داعش وبذلك انتهت العمليات العسكرية في البلدة وتقوم قواتنا بعملية التمشيط حالياً»، مؤكّداً أنّ إعلان النصر وانتهاء داعش ربما يتم خلال الساعات القليلة القادمة. بدوره، أكّد القائد العسكري في قوات سوريا الديمقراطية عدنان عفرين، أنّ قواته لم تعلن السيطرة حتى الآن ولكن على وشك إعلان ذلك. وذكرت وكالة هاوار الكردية، أن قوات سوريا الديمقراطية حرّرت كامل الباغوز من مرتزقة داعش، وبذلك تكون معركة دحر الإرهاب قد انتهت بهزيمة داعش وانتصار قسد. وأوضحت أنّ القرية كاملة باتت محررة، وأن المقاتلين بدأوا عمليات التمشيط فيها.