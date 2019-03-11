إقليم كردستان ينتج أكثر من 400 ألف برميل

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

توقعت وزارة النفط العراقية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، تصاعد الجهود لإجراء لقاء بين الحكومة الاتحادية وإدارة إقليم كردستان لمناقشة الملف النفطي بينهما.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، في تصريح صحافي، إن الحكومة الاتحادية لم تجر مفاوضات مع إقليم كردستان حول الملف النفطي بسبب انشغالها خلال المدة السابقة بتشكيل الحكومة الاتحادية وإقرار قانون الموازنة إلى جانب تشكيل حكومة الإقليم المحلية الذي أخذ بعض الوقت، متوقعاً أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصاعد الجهود لإجراء لقاء بين الطرفين بهدف مناقشة الملف النفطي.

وأضاف، إن قانون الموازنة يحتوي على فقرة واضحة تقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل من النفط المصدر من هناك إلى الحكومة الاتحادية يومياً، لاسيما أن الإقليم ينتج حالياً أكثر من 400 ألف منها، مؤكداً أن الحكومة لم تتسلم حتى الآن، برميلاً واحداً من الـ250 ألف برميل لعدم وجود أي اتفاق إجرائي بين الجانبين.

وأفصح الغضبان عن عدم قيام الإقليم وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، بإعطاء أية كمية من النفط المنتج هناك إلى الحكومة الاتحادية، باستثناء كمية جزئية، ولعام واحد، برغم وجود نص في الموازنة يؤكد على ضرورة قيام الإقليم بتسليم جزء من الكميات المنتجة هناك.