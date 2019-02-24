رئيس مجلس النواب الجزائري: الدستور يكفل حق التعبير

المصدر: الجزائر - وكالات

قال معاذ بوشارب، رئيس مجلس النواب والمنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، إن الدستور يكفل حق التعبير للجزائريين عن مطالبهم وآرائهم وغضبهم بالطرق السلمية.. وفيما اعتقلت الشرطة عشرات المحتجين، حذر حزب «تجمع أمل الجزائر»، أحد أحزاب التحالف الرئاسي في البلاد، من ترك الشباب الجزائري «صيداً للإرهاب والأجندات».

وذكر معاذ بوشارب، في لقاء مع حزبه بمدينة وهران غربي الجزائر، أمس: «من حق الشاب الذي درس طيلة سنوات، من أجل أن يحظى بوظيفة، ولم يحصل عليها، أن تكفل الدولة حقه في التوظيف، ومن حق المرأة التي تحلم بسكن يقيها ويسترها هي وأبناؤها أن يحظوا بسكن».

من جهة أخرى، قال عمار غول، وزير سابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر (أحد أعضاء التحالف الرئاسي الذي دعا بوتفليقة للترشح لولاية خامسة) إن المطالب التي رفعها المتظاهرون مشروعة، ومحذراً من ترك الشباب صيداً لما قال إنها «إرهاب وأجندات خاصة»، معتبراً أن الحل هو «الحوار والابتعاد عن التهويل والأجندات والمغامرات».

وفي السياق أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، أمس، توقيف 41 شخصاً خلال المظاهرات، وقالت مديرية الأمن في بيان إن «قوات الأمن اعتقلت الموقوفين بسبب الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم ملك الغير».

إضاءة

أعلن بوتفليقة في العاشر من فبراير الحالي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو يحظى بدعم التحالف الرئاسي وعدد من الأحزاب والجمعيات، إلا أن هذا الترشح قوبل برفض من قبل أطراف معارضة دعته إلى سحب ترشحه.