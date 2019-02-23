البشير يحل الحكومة ويعلن «الطوارئ»

المصدر: الخرطوم ـ البيان، وكالات

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، حال الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتحرك الاحتجاجي ضد الحكومة المطالبة بإسقاط النظام.

كما أعلن البشير عن حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات. وقال في كلمة متلفزة من الخرطوم: «أعلن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الوطن لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات». وأضاف أنه سيستمر رئيساً للبلاد، لكنه «سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين».

ودعا الرئيس السوداني البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديلات دستورية مقترحة، كما قال إنه سيجري «تدابير اقتصادية عاجلة ينبغي أن تتخذ بحكومة كفاءات».

كما دعا جميع الأطراف إلى «النظر لدور القوات المسلحة كحامية وضامنة للاستقرار».

وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبدالله قوش أكد، أمس، أن البشير سيتخلى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وذكر قوش أنه لن تجرى تعديلات على الدستور السوداني.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر احتجاجات مناهضة للحكومة، كان آخرها يوم أمس في الخرطوم وأم درمان، أكبر مدينتين في البلاد.

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