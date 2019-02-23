الصفدي: لا بد من كسر الجمود في سلام الشرق الأوسط

المصدر: ■ عمان - وام

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مركزية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية كسر الجمود في العملية السلمية وصولاً إلى حل الدولتين الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الصفدي أن بلاده تجاوزت طاقتها الاستيعابية فيما يتعلق باللاجئين السوريين الذين وصل عددهم إلى 1.3 مليون شخص يجب تأمين احتياجاتهم الحياتية والتعليمية بتعاون دولي مستدام، مشدداً على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته إزاء اللاجئين ومساعدة الأردن على تحمّل هذه الأعباء.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي يزور الأردن بتنظيم من مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الصفدي وضع أعضاء الوفد في صورة المستجدات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بالجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكداً أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة يعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويحفظ وحدتها.