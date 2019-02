ولي العهد السعودي يأمر بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين

أمر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهدالسعودي صباح اليوم الاثنين، بالإفراج الفوري عن أكثر من 2000 سجين باكستاني في سجون المملكة العربية السعودية.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ووزير الإعلام فؤاد شودري، إلى أن ولي العهد السعودي، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى باكستان، أمر بإطلاق سراح السجناء الباكستانيين، في تأكيد على الرعاية الكريمة التي تتلقاها الجالية الباكستانية المقيمة في السعودية، وفق ما ذكر موقع سبق.

وقال "قريشي" في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق سراح 2107 سجناء باكستانيين من سجون المملكة فوراً؛ فيما سيتم استعراض وضع بقية السجناء".

وتابع "قريشي": "الشعب الباكستاني يشكر ولي العهد على لفتته الكريمة والاستجابة لطلب رئيس الوزراء عمران خان".

HRH Crown Prince Muhammad Bin Salman has graciously agreed to free 2107 Pakistani prisoners in Saudi Arabia with immediate effect. Cases of the remaining will be reviewed. People of Pakistan thank HRH for responding immediately to Prime Minister Imran Khan's request.