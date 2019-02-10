تظاهرات في السودان اليوم تضامناً مع النساء المعتقلات

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

في تطوّر نوعي لمسار التظاهرات التي يشهدها السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن موكب جديد، اليوم الأحد، تضامناً مع النساء المعتقلات، يتجمّع المتظاهرون أمام سجن النساء في أم درمان، فيما خرجت فيه تظاهرات محدودة، أمس، في مدينتي القضارف وخشم القربة شرقي البلاد.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، لمواكب جديدة من التظاهرات على مدار الأسبوع الجاري، تبدأ اليوم بموكب مركزي تضامناً مع المعتقلات، محدّداً سجن النساء في أم درمان نقطة للتجمّع.

وأعلن تجمّع المهنيين، عن مواكب في الأحياء واعتصامات في الميادين غداً، فضلاً عن وقفات احتجاجية للمهنيين والمجموعات المطلبية مصحوبة بتظاهرات ليلية في المحليات. وحدّد التجمّع الأربعاء المقبل، موعداً لتظاهرات أهالي الأرياف، فيما كشف عن الموكب الأكبر في كل أنحاء البلاد الخميس المقبل على رأسها موكب مركزي في العاصمة الخرطوم.

تظاهرات

إلى ذلك، استمرت التظاهرات، أمس، في مناطق متفرقة من البلاد، إذ خرج المئات في سوق مدينة القضارف أكبر مراكز الإنتاج الزراعي في البلاد. وردّد المتظاهرون في الشوارع الرئيسية هتافات تنادي بإسقاط النظام، تعاملت معها قوى الأمن باستخدام الغاز المسيّل للدموع. كما تواصلت وللأسبوع الثاني، التظاهرات في مدينة خشم القربة بولاية كسلا، إذ خرج مئات الطلاب منددين بمقتل أحد المعلمين داخل المعتقل تحت وطأة التعذيب.

رفع حصانة

على صعيد متصل، طالب حزب الأمة المعارض، في بيان، أمس، النائب العام برفع الحصانة من أعضاء لجنة الأمن بولاية كسلا والتي يرأسها والي الولاية، وفتح بلاغات في مواجهتهم بالتستر والإدلاء ببيان كاذب بشأن قضية المعلم الذي أكدوا أنه توفي نتيجة لتسمم غذائي، بينما أفاد تقرير المعمل الجنائي بعدم وجود تسمم في العينات التي أخذت من جثته، وأكدت النيابة العامة وفاته متأثراً بالتعذيب والضرب بآلة حادة.

طرح وظائف

في الأثناء، كشفت مفوضية الاختيار للخدمة العامة في السودان، عن طرح 25 ألف وظيفة للمعلمين منها 20 ألفاً يتم توزيعها علي الولايات. وأعلن الأمين العام للمفوضية حسن مختار عن بدء التقديم للمشروع القومي السابع لمختلف ولايات السودان الخاص بقطاع التعليم «وظائف المعلمين».