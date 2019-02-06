ليبيا تضبط مدرعات قادمة من تركيا دعماً للميليشيات

المصدر: بنغازي، جنيف - وكالات

أعلنت السلطات الليبية، في ميناء الخمس، عن ضبط شحنة مدرعات وعربات رباعية الدفع قادمة من تركيا إلى ميليشيات مسلحة في البلاد. وقال موقع المرصد الليبي، الثلاثاء، إن الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة مع مدرعات قتالية تركية الصنع، مؤكداً أن الشحنة قادمة من أحد الموانئ التركية من دون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة في ليبيا كوزارة الدفاع أو الداخلية، الأمر الذي يعني أنها موردة لصالح إحدى الميليشيات أو المجموعات المسلحة المجهولة.

وأكدت تقارير إعلامية ليبية وصول سفينة محملة بـ 80 سيارة عسكرية مزودة بنظام حماية متطور من القذائف والألغام إلى ميناء الخمس البحري قادمة من تركيا، مشيرة إلى أن السيارات جرى استيرادها عن طريق إحدى شركات استيراد السيارات المعروفة بمدينة مصراتة.

إلى ذلك، كشف تقرير للأمم المتحدة أن الوضع الأمني المتردي في ليبيا تسبب في معاناة مئات الآلاف من الأشخاص. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة في جنيف، أمس، أنّ هناك أكثر من 550 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات، من بينها الرعاية الطبية والحصول على مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن ومدارس للأطفال.

وأوضح المكتب أنه مطلوب توفير 202 مليون دولار لمساعدات العام 2019، لافتاً إلى أنّ هناك تزايداً في أعداد المحتاجين إلى المساعدة بين الليبيين، فضلاً عن المهاجرين الذين يرغبون في التوجه إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل الليبية.

نقص تمويل

قال رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا إن ما لا يقل عن 69 مجلساً بلدياً من 120 مجلساً قد لا تعقد انتخابات في مارس المقبل، بسبب نقص التمويل من حكومة الوفاق.

وأكّد سالم بن تاهية، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنّ إجراء انتخابات تجديد المجالس يحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دينار ليبي «36 مليون دولار»، مشيراً إلى أنّ اللجنة لم تتلقَ في الوقت الراهن سوى 30 في المئة من هذا المبلغ. وأضاف أنّ اللجنة لن تتمكن دون هذه الأموال الحكومية، من إطلاق برامج لزيادة الوعي بأهمية الانتخابات البلدية.