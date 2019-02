وزير الخارجية الأمريكي يشيد بزيارة البابا للإمارات ويصفها بالتاريخية

أشاد مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة قداسة البابا فرنسيس؛ بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأها أمس وتستمر ثلاثة أيام.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة له بحسابه على موقع تويتر الزيارة بأنها لحظة تاريخية على صعيد حرية الأديان، وقال: إن من شأن أول قداس يقيمه قداسة البابا في المنطقة أن يسهم في نشر السلام والتسامح والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم.

The United States applauds @Pontifex arrival in UAE as an historic moment for religious freedom. The first Holy Mass by a pope in the Arabian Peninsula promotes peace and understanding between two of the world’s great religions. #PopeFrancisInUAE pic.twitter.com/OGZwWYldFu