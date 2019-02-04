وزير الخارجية الأمريكي يشيد بزيارة البابا للإمارات ويصفها بالتاريخية

المصدر:
  • وام
التاريخ:

أشاد مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة قداسة البابا فرنسيس؛ بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأها أمس وتستمر ثلاثة أيام.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة له بحسابه على موقع تويتر الزيارة بأنها لحظة تاريخية على صعيد حرية الأديان، وقال: إن من شأن أول قداس يقيمه قداسة البابا في المنطقة أن يسهم في نشر السلام والتسامح والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم.

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