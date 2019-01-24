فلسطينيو الـ 48 يشيّعون طالبة قتلت في أستراليا

المصدر: باقة الغربية - أ.ف.ب

شيّع الآلاف من فلسطينيي الـ 48، أمس، طالبة قتلت قبل أسبوع في أستراليا، وووريت في بلدتها باقة الغربية شمال فلسطين. واغتصبت آية مصاروة (21 عاماً) وقتلت خلال عودتها إلى منزلها في ملبورن منتصف ليل 16 يناير.

ووصل جثمانها صباح أمس من أستراليا إلى مطار اللد. وقال والدها سعيد مصاروة للصحافيين في باقة الغربية: «سأكمل مشوار آية بنشر الحب والسلام، (...) مطلبي أن نكون إنسانيين، وألا ننظر للإنسان بحسب عرقه وجنسيته». وكان يقف بجانبه سفير أستراليا في إسرائيل كريس كنان.

وودّع الأستراليون آية مصاروة بتأثر كبير، عبر تنظيم تجمعات احتجاجية وأخرى تكريمية وإضاءة شموع. وأحدثت جريمة اغتصابها وقتلها صدمة لدى الأستراليين، وأثارت موجة حزن واستياء دفعت الآلاف للمشاركة في المسيرات والتجمعات تكريماً لها.