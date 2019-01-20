استطلاع « البيان »: التظاهرات السودانية إلى التصعيد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان، عمّان- ماجدة أبو طير

أظهرت 3 استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» إجماعاً على أن التظاهرات في السودان تتجه إلى التصعيد وهو ما عبر عنه 83 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الموقع و57 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «تويتر» و71 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «فيسبوك» بينما رجحت 17 في المئة من المستطلعة آراؤهم على الموقع حصول تسوية وهو ما ذهب إليه 43 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «تويتر» و29 في المئة في «فيسبوك».

تردي الأوضاع

وفي قراءة لنتائج الاستطلاعات الثلاثة يرى عضو مجلس النواب الأردني، محمد أرسلان أن التظاهرات الشعبية في السودان سوف تتجه نحو التصعيد، نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية وزيادات على الضرائب على السلع الغذائية ورفع تعريفة الكهرباء لقطاعات مختلفة، وعدم رضى عام على حالة البطء في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، حيث مرت البلاد خلال العقدين الأخيرين بنزاعات وحوادث داخلية ما كان له أثر سلبي على الحالة الاقتصادية بشكل عام.

منحى تصاعدي

وفي السياق ذاته، أشار الكاتب الصحافي، جهاد أبو بيدر إلى أن هذه التظاهرات بدأت تأخذ منحى التصعيد والسبب الرئيس في ذلك تضرر المتظاهرين ووجود الجرحى والقتلى.

وأضاف: الاحتجاجات بدأت منذ شهر، وتشهد انضمام أعداد أكبر من الجماهير المطالبة بحقهم في العيش وتحسين الحالة الاقتصادية العامة، وقررت الحكومة زيادة الرواتب إلا أن استجابة المتظاهرين لهذه الخطوة لم تكن كما هو متوقع، فالتظاهرات استمرت وارتفع سقفها لتصل إلى مطالبات التغييرات السياسية، من المهم لاحتواء ما يحدث إلغاء مساعي تعديل الدستور وانتظار موعد الانتخابات المقبل.