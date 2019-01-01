«التمييز» البحرينية تؤيد سجن نبيل رجب 5 سنوات

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

رفضت محكمة التمييز البحرينية يوم أمس طعن نبيل رجب، المُدان بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية. وأيدت المحكمة الحكم الصادر عليه والقاضي بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

تأييد شعبي

ولاقى الحكم تأييداً شعبياً واسعاً، حيث عرف عن رجب تحريضه المستمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاولته المستمرة النيل من الأمن والسلم الأهليين، واستهداف علاقة البحرين بجيرانها.

مخططات إرهابية

وقال رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر لـ «البيان»: «إن قرار المحكمة جاء ليؤكد أنه لا مكان للمحرضين تحت أي تصنيف أو مسميات تتستر خلف حرية التعبير أو حقوقية وهي في الواقع تقوم ببث الدعايات المثيرة التي من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية».

أجندات سياسية

وأضاف ناصر: «لم يكتفِ رجب بنشر الادعاءات الكاذبة وترويج الشائعات، بل تمترس خلف منظمات دولية منحرفة ترفع شعارات حقوقية، وهي في واقع الأمر تستهدف أمن واستقرار المجتمعات وتحمل أجندات سياسية والنيل من عزم الأمة من خلال مخططات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهليين لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية».