«البنتاغون» تحذّر تركيا من أي هجوم شمالي سوريا

المصدر: باريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن بيانات شخصية لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، موضحة أنها تتضمن معطيات حساسة.

وكانت الوزارة فتحت منذ 2010 خدمة «أريان» التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة إلى الخارج بالتسجيل على الإنترنت، خصوصاً للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم. وذكر البيان أن «بيانات شخصية مسجلة» على هذه المنصة «سرقت»، و«يمكن أن تستخدم لغير أغراضها».

على صعيد آخر، دعت الحكومة الفرنسية «السترات الصفراء» إلى عدم التظاهر غداً السبت لتمكين قوات الأمن من تركيز جهودها على مطاردة الفرنسي شريف شيكات المنفذ المفترض للاعتداء في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ شرق فرنسا. وقال الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو: «حتى الآن لم نقرر منع التظاهرات» التي يستمر بعض المحتجين في الدعوة إليها اليوم.

لكنه طلب من المتظاهرين الذين يحتجون منذ نحو شهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة، أن يتحلوا بـ «التعقل» إثر اعتداء مساء الثلاثاء الماضي الذي أوقع ثلاثة قتلى و12 جريحاً.

وأضاف أنه تم سماع غضب السترات الصفراء وتم الرد عليها، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها الاثنين الماضي الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع القدرة الشرائية للأُجراء والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود.

وقال غريفو، وأيده بعض المسؤولين السياسيين والنقابيين، إن قواتنا الأمنية عملت بشكل هائل في الأسابيع الأخيرة.

إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا إلى 6، بعدما توفي محتج آخر في حادث سير عند أحد الحواجز جنوبي البلاد.

وقالت السلطات الفرنسية، أمس، إن أحدث الضحايا من محتجي «السترات الصفراء» توفي متأثراً بجراحه بعد أن صدمته شاحنة عند حاجز أقيم قرب بلدة أفينيون جنوبي فرنسا.

وأفاد مسؤولون في منطقة فوكلوز بأن سائق الشاحنة حاول الفرار من موقع الحادث، إلا أنه اعتقل واقتيد إلى الحبس.