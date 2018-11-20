البشير: سنتخطى الأزمات كافة في القريب العاجل

المصدر: الخرطوم - وكالات

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده ستتخطى الأزمات كافة التي تمر بها في «القريب العاجل»، معتبراً أن «ما يحدث مرحلة وسيتم تجاوزها».

وأشار البشير، خلال خطابه في لقاء مع طلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالخرطوم، أمس، إلى أن بلاده «تعرضت لاستهداف وحرب بكل الوسائل، ولكن ثبات وصبر الشعب السوداني هزم كل التوقعات». وأعلن الرئيس السوداني أن «من أولويات الحكومة الاهتمام بالتعليم وتوسيعه في المستويات المختلفة والتركيز على إلزامية التعليم العام»، وقال: «نريد بناء دولة تشبه أهل السودان».

وامتدح مجهودات شريحة الطلاب منذ تفجر «ثورة الإنقاذ الوطني» التي حملته رئيساً للسودان عام 1989، لافتاً إلى أنهم «ظلوا شعلة تضيء درب الوطن». وتعهد البشير في كلمته إلى «بذل الجهد لتوفير كل الفرص لتحقيق رغبات الطلاب في السودان».

ويعاني السودان منذ بداية العام الجاري من أزمة اقتصادية قاسية، تجلت في ارتفاع مضطرد في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية، فضلاً عن تصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

على صعيد آخر، يبدأ وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، جولة أوروبية تشمل 4 بلدان من بين أجندتها مبادرة الخرطوم لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى. وتشمل جولة الدرديري فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، على أن تختتم الزيارة في بريطانيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأوضح الناطق باسم الخارجية السوداني بابكر الصديق، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الدرديري يبحث مع وزراء خارجية هذه الدول سبل دفع العلاقات الثنائية مع بلاده في مختلف المجالات وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.