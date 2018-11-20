خطة أممية من جزأين للسلام في اليمن

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد. وكشفت مصادر يمنية رفيعة لـ«البيان» مضامين خطة السلام الأممية المقترحة في المحادثات المرتقبة.

وبحسب المصادر، فإن الخطة تنقسم إلى جزأين، الأول يخص إجراءات بناء الثقة، مثل إطلاق سراح المعتقلين والأسرى، ووضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، ووقف إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، بينما يضع الجزء الثاني ملامح الفترة الانتقالية وكيفية إدارة الدولة خلالها بجانب ترتيبات دعم الاقتصاد اليمني وإعادة البناء والإعمار.

ميدانياً، قالت المقاومة اليمنية إن الفرق الهندسية التابعة لها عثرت على معمل لصناعة الألغام تابع للميليشيا الحوثية داخل مسجد في مدينة الحديدة، فيما قال الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي إن الميليشيا تتعمد تعطيل السفن في ميناء الحديدة.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي، أمس، أن كل المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، مؤكداً استمرار جهود التحالف مستمرة في دعم أبناء اليمن.

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