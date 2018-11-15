الخلافات ترجئ إجازة قانون الانتخابات السوداني

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أرجأت خلافات الكتل البرلمانية للأحزاب المشاركة في الحكومة السودانية، إجازة قانون الانتخابات وحدد اليوم موعداً لطرح القانون في مرحلة العرض الأخير للإجازة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التشريع والعدل بالبرلمان اكتمال دراستها لمشروع القانون الذي جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني، أكدت كُتل برلمانية تمثل أحزاب الحوار أن الخلاف لا يزال كبيراً بشأن القانون.

خلاف

ونشب الخلاف بين المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم، وشركائه، حول عملية انتخاب ولاة الولايات وأيام الاقتراع بجانب الدوائر الانتخابية القومية، إذ رأى الحزب الحاكم ضرورة أن يتم انتخاب الولاة عبر الكليات بالمجالس التشريعية الولائية.

فيما شدّدت الأحزاب الأخرى على ضرورة أن يتم الانتخاب بشكل مباشر، بجانب تمسك كتل الأحزاب بإشراك المغتربين في انتخابات الدوائر الانتخابية، فضلاً عن تمسّك الحزب الحاكم بأن تكون أيام التصويت ثلاثة، بينما ترى أحزاب أخرى بأن يكون يوماً واحداً.

وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عثمان آدم نمر، في تصريحات صحافية، إن نسبة التوافق على القانون بين كُتل البرلمان تجاوزت الـ90 في المئة، مؤكّداً وجود تقاطعات في ثلاث نقاط في القانون. وأكّد نمر أنّ الخلاف حولها ليس كبيراً ويمكن تجاوزه خلال الاجتماعات المتواصلة للجنته مع ممثلي الأحزاب.

لافتاً إلى أنّ إجازة القانون أرجئت إلى اليوم الخميس للمزيد من التوافق حول القانون، باعتباره واحدا من القوانين المهمة التي أوصى بها الحوار الوطني. بدوره، هدد كمال عمر، القيادي بالمؤتمر الشعبي، ممثل كتلة أحزاب الحوار، بمقاطعة جلسة اليوم المقررة لإجازة القانون، في حال لم يتم التوصل الي توافق بشأن القانون، موضحاً أنّ نقاط الاختلاف كبيرة، وأنّ يوماً واحداً ليس كافياً للتوافق بشأنها.