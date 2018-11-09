استقالة وزير الأشغال العامة الكويتي على خلفية أضرار الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد

المصدر: كونا

تقدم وزير الأشغال العامة لشؤون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي اليوم الجمعة باستقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيرا.

وعبر الرومي في استقالته عن "عميق أسفه" إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد.

وقال إنه "يعلم الجميع بأنني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة، وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من اجل الاضطلاع بمسؤولياتي في تطوير العمل والحرص على المال العام ومكافحة مظاهر الفساد ودفع عجلة العمل مع زملائي الوزراء تحت قيادة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والتزاماً بتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف: "انطلاقاً من مسؤوليتي الأدبية وتعزيزا للنهج الذي اختطه رئيس مجلس الوزراء في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة التي تتحملها الحكومة، فقد تقدمت باستقالتي إلى سمو الرئيس.