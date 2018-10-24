محللون أردنيون لـ «البيان»: المملكة صمام أمان للمنطقة العربية

المصدر: عمّان ــ ماجدة أبو طير

أشاد محللون أردنيون بأهمية الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن القومي العربي إضافة إلى استقرار المنطقة.الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، أكد أن السعودية تعد صمام أمان للمنطقة والدول العربية، وخاصة أنها تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة المد الإيراني.

السعودية تتمتع بهذه الأهمية الدينية والسياسية والاقتصادية. من المهم أنّ تدعم الدول العربية تماسك هذه الدولة فتماسكها سينعكس إيجاباً على الحالة العامة للعرب وبالذات على المحور السني المعتدل. وأن تقف بوجه من يحاول تقويض أمنها وتحجيم دورها.

جذور راسخة

رئيس اللجنة الشعبية الأردنية للتضامن مع المملكة العربية السعودية، ياسين العودات قال إنّ السعودية هي دولة راسخة الجذور وعالية البنيان وركن أساسي في السياسة العربية والدولية منذ مطلع العشرين. وهي لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي إذ تملك كبرى الشركات العالمية. وأضاف: تتميز أيضاً السعودية بقداستها الدينية فهي مهوى أفئدة قلوب مليار ونصف مليار من المسلمين في العالم.

بدوره، بين الكاتب الصحفي، جهاد أبو بيدر، أنّ المملكة لها دور محوري في الحفاظ على أمن واستقرار العالم العربي. فالمنطقة الآن مشتعلة بالحروب وتحاول السعودية عبر المساعدات الإنسانية وغيرها تحسين الظروف التي تمر بها الدول الشقيقة وأيضاً المساهمة في إنعاش الوضع الاقتصادي لعديد من الدول من خلال المشاريع المشتركة وما يتضمنها من فتح فرص عمل وهذه الخطوات كلها تساعد بمضامينها على استقرار المنطقة وأحوال الشعوب.

وأضاف: لا نستطيع حصر دور السعودية في الجانب الاقتصادي والإنساني، أيضاً هنالك الدور السياسي الذي نفخر به على المستوى الدولي والإقليمي من خلال العلاقات المتوازنة والطيبة باعتبارها حليفاً قوياً وموثوقاً. من الجيد أيضاً ذكر أهمية الجهود التي تبذلها السعودية في التصدي للإرهاب بأشكاله المختلفة حيث تم إنشاء مركز متخصص في ذلك.

وأردف: السعودية بقيادتها الحكيمة من خلال التحالف العربي لاستعادة شرعية اليمن، تمكنت من تحرير عدد من المحافظات اليمنية المهمة وأيضاً جنبت أهل اليمن المزيد من المآسي التي يحصدونها جراء النهج الحوثي.