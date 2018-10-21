الإمارات والكويت تؤكدان متانة علاقات البلدين

المصدر: جنيف - وام

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي متانة العلاقات الاستثنائية، التي تربط البلدين الشقيقين الإمارات العربية المتحدة والكويت على كل المستويات، وذلك في ظل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وحرصهما الشديد على الوصول بتلك العلاقات إلى أفق أرحب وأوسع، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

كما عقدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ورودولف أوربيتي رئيس مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» لقاء، حيث أكد دور الإمارات الفعال تجاه القضايا الدولية.

وأوضحت القبيسي خلال لقائها مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، أن البلدين والشعبين الشقيقين يربطهما تاريخ طويل ومصير واحد مشترك، مؤكدة التفاهم العميق بين قيادتي البلدين. ووجهت دعوة لرئيس مجلس الأمة الكويتي لزيارة المجلس الوطني الاتحادي.

وشدد الجانبان على أهمية تنسيق الرؤى والمواقف سواء على المستوى الثنائي بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي وعلى مستوى المجموعات الجيوسياسية العربية والإسلامية والآسيوية في جميع المحافل البرلمانية، وخاصة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بما يصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

اعتزاز

من جهته أعرب مرزوق الغانم عن اعتزازه الكبير بدولة الإمارات حكومة وشعباً، مثنياً على مواقفها وجهودها البناءة في خدمة القضايا العربية والإسلامية، وسعيها الدائم والحثيث من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش، وكذلك جهودها المضنية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال: إن نجاح المجلس الوطني الاتحادي من خلال دبلوماسيته البرلمانية والدور البرلماني النشط، الذي تلعبه القبيسي على المستويين الداخلي والخارجي، مشيداً بعملها الدؤوب ودبلوماسيتها البرلمانية النشطة إقليمياً ودولياً، لا سيما على صعيد العلاقات مع البرلمانات والمؤسسات الوطنية والإقليمية. وأكد الغانم عمق العلاقات التي تربط الشعبين الإماراتي والكويتي في المجالات كافة، فضلاً عن العلاقات التاريخية الراسخة الممتدة بين القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، مبيناً أن «العلاقات الإماراتية الكويتية تعتبر مثالاً ونموذجاً فريداً للعلاقات الأخوية في السراء والضراء».

لقاء آخر

من جهة أخرى عقدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لقاء مع رودولف أوربيتي رئيس مجموعة أميريا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» جرى خلالها مناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات، بما يعزز العلاقات الراسخة ذات الروابط المتعددة بين دولة الإمارات، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف مناقشة آليات تطوير العلاقات الثنائية التي تستند إلى ما حققته الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي من نجاح في تعزيز العلاقات مع المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، بما يحقق التنسيق وتوحيد المواقف حيال مختلف القضايا التي يتم طرحها.

دور محوري

وأكد الجانبان الدور المحوري والرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في حل الأزمات والصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، ودعوة جميع أطراف هذه الصراعات إلى تسوية منازعاتها، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتأييد جهود المبعوثين الدوليين الأمميين في إنهاء هذه الصراعات للوصول إلى حلول سياسية تراعي التزامات المواثيق والقرارات الدولية.

وشدد الطرفان على ضرورة السعي إلى إيجاد الحلول السلمية للصراعات والأزمات الوطنية والدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار ومسؤولية الدول في حماية البعثات الدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.