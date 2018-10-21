«فساد الحمدين» يغرق الدوحة

المصدر: الدوحة - وكالات

تعرّضت الدوحة، لسيول وأمطار غزيرة، أمس، ما أدى لغرق الشوارع واستحالة الحركة المرورية للسيارات، مع ارتفاع منسوب المياه في شوارع الدوحة، الأمر الذي يفضح ضعف البنية التحتية وفساد تنظيم الحمدين، الذي يستغل أموال الشعب القطري في تمويل الإرهاب، بدلاً من الاهتمام بتحسين وتطوير الظروف المعيشية للمواطنين بصورة كريمة.

ودشن القطريون هاشتاغين «أمطار قطر»، و«الدوحة تغرق»، لرصد الخسائر المترتبة على سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، والتحذير من ارتفاع منسوب المياه في شوارع معينة، ومناطق أخرى تجعل من السير بهذه الشوارع مستحيلاً. ولم يخفِ مرتادي «تويتر» القطريين، غضبهم من تدهور البنية التحتية القطرية، وهو ما جعلها عرضة للغرق السريع، مع بداية موسم تساقط الأمطار، وغردوا بصور ترصد الحالة السيئة التي وصلت إليها بعض الشوارع.

واحتل هاشتاغ «الدوحة تغرق»، قائمة الأكثر تداولاً على موقع «تويتر»، نشر فيه المستخدمون الصور ومقاطع الفيديو. وأظهرت الصور تسرب المياه بغزارة إلى داخل المولات، فيما يحاول العمال تصريفها إلى الخارج، وسط استمرار هطول الأمطار. وبينت فيديوهات أخرى، ارتفاع منسوب المياه إلى حد كبير في الشوارع، ما أدى إلى تعطل حركة السير، فيما كادت المياه أن تغطي السيارات. وسخر مستخدمو «تويتر» من إذاعة قناة «الجزيرة» لعدم إذاعة الخبر على الرغم من وجودها في الدوحة. وفسّر الكثيرون الأمر لرغبة الجزيرة في عدم كشف ضعف البنية التحتية للإمارة الخليجية. وعلّق المستخدمون: «قطر أهملت بنيتها التحتية، وصرفت أموالها على الإرهاب وهدم الدول، أين الجزيرة مما يحدث».

وغرد مدوّن عبر «تويتر»: «أغلب الشوارع على هذه الحالة، وتجعل تنقل السيارات شبه مستحيل». وغرد آخر: «الانشغال بتخريب بلاد المسلمين أنسى نظام الحمدين إصلاحات البنية التحتية، الله يلطف بحال الشعب المسكين»، وفى نفس السياق، قال آخر: «صرفوا الأموال على التفرقة والإرهاب وبناء الملاعب، ونسيوا يسوون تصريف للمياه!! كان الله في عون الشعب القطري». وغرّد مدونو «تويتر»، بفيديوهات ترصد غرق ملاعب جديدة تم بناؤها خصيصاً لاستقبال كأس العالم 2022، مستنكرين أن يكون حال الملاعب الجديدة التي تم بناؤها بهذا السوء.