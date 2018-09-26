ترامب: إيران تنشر الفوضى والموت والدمار في المنطقة

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإدارة الأميركية تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي، مؤكداً أن قادة إيران يموّلون الإرهاب في الشرق الأوسط ويزرعون الفوضى والموت والدمار، داعياً المجتمع الدولي إلى عزل النظام الإيراني الفاسد، في ما عقد على هامش أعمال الجمعية اجتماع دولي بشأن إيران، شدد خلاله يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، على ضرورة منع تكرار سيناريو ميليشيا حزب الله اللبناني في اليمن.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إدارته تعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي. وتابع: «نهجنا الجديد في الشرق الأوسط بدأ يُحدث تغييراً تاريخياً»، مؤكداً أن أميركا تدعم «الحرية والاستقلال وترفض الطغيان بكل أنواعه».

وشدد ترامب على أن «قادة إيران يمولون الإرهاب في الشرق الأوسط»، مضيفاً أنهم «سرقوا مليارات الدولارات من أموال الشعب لتمويل الإرهاب». وشدد ترامب على أن قادة إيران «يزرعون الفوضى والموت والدمار».

كما اعتبر أن «صفقة البرنامج النووي الإيراني كانت مكسباً لقادة إيران»، مندداً «بالديكتاتورية الفاسدة في إيران». وتابع: «لن نسمح لمن يدعم الإرهاب أن يمتلك سلاحاً نووياً»، موجهاً دعوة أمام الأمم المتحدة لعزل النظام الإيراني.

وأضاف: «لا يمكننا أن نسمح للراعي الرئيس للإرهاب في العالم أن يمتلك أخطر أسلحة كوكبنا. لا يمكننا السماح لنظام يردد: الموت لأميركا، بامتلاك الوسائل اللازمة لإيصال رأس حربي نووي إلى أي مدينة على وجه الأرض. لا نستطيع أن نفعل ذلك، ونطلب من جميع الدول عزل النظام الإيراني ما دام استمر عدوانه، ونطلب من جميع الدول دعم الشعب الإيراني وهو يناضل من أجل استعادة مصيره الديني والأخلاق».

وطلب ترامب من دول العالم الانضمام إلى الولايات المتحدة في عزل إيران بسبب سلوكها العدواني، قائلاً إنها لا تحترم جيرانها أو حدودها.

وكشف ترامب أن واشنطن أطلقت حملة ضغط اقتصادي لحرمان إيران من تمويل سلوكها في المنطقة، مضيفاً: «سنفرض المزيد من العقوبات بعد استئناف العقوبات النفطية على إيران في الخامس من نوفمبر».

إشادة بالسعودية

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «تعمل على تحقيق إنجازات ضخمة». وفي الشأن السوري، أكد ترامب أن «أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع إيران».

اجتماع دولي

في الأثناء، عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع دولي بشأن إيران، شارك فيه وزراء خارجية ومسؤولون من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات واليمن وعدد من الدول.

وأكد يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، خلال الاجتماع، ضرورة منع تكرار سيناريو حزب الله اللبناني في اليمن. وأشار العتيبة إلى محاولات إيران المستمرة لإفشال مساعي حل الأزمة اليمنية، قائلاً إن جنيف لم تشهد حضور أي مسؤول حوثي في المشاورات التي دعت إليها الأمم المتحدة، مرجعاً ذلك إلى النفوذ الإيراني على الحوثيين.

من جهته، أشار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى التهديد الذي يمثله النظام الإيراني في الشرق الأوسط والعالم، لكنه أكد أن «إيران ليست دولة قوية». وأوضح أن إيران تدعم الإرهاب «ليس فقط حزب الله، وإنما القاعدة التي كانت تتنقل بحرية في سوريا وتعمل على زعزعة استقرار أفغانستان وباكستان».