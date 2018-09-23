العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول «داعش»

المصدر: Ⅶبغداد - عراق أحمد

أطلق العراق، عملية عسكرية واسعة لمطاردة فلول تنظيم داعش، بمشاركة طيران التحالف الدولي، وفيما تمّ الكشف عن مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من عناصر الشرطة ممن أعدمهم التنظيم في نينوى، رشحت أنباء عن فرار المئات من عناصر «داعش» إلى أفغانستان عبر إيران وعلى رأسهم زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، انطلاق العملية العسكرية في عدد من المحافظات العراقية، مشيراً إلى أنّ قطعات قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها والحشد العشائري، أطلقت عملية واسعة ومن سبعة محاور، وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف الدولي، لتفتيش الصحراء، ما بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، باتجاه الحدود العراقية - السورية.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية، إنّ مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، عثرت على كدس للعتاد في منطقة راوة غربي الأنبار، يتضمّن 1250 حشوة دافعة محلية الصنع و65 كبسولة حشوة و36 قنبرة هاون عيار120 ملم و30 صمام قنابر هاون و15 مفجر عبوات ناسفة، فضلاً عن ركيزة هاون، ﻻفتة إلى أنّ المفارز الهندسية التابعة للفرقة تكفلت بتدمير العتاد.

وذكر مركز الإعلام الأمني في بيان، أنّه تمّ القبض على إرهابييْن كانا يحاولان عبور الحدود العراقية قادمين من سوريا، واعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لتنظيم داعش. وأضاف البيان، أنّ قوة أخرى تمكنت خلال تفتيش منطقة الشورة، من العثور على قذائف وعبوات ناسفة داخل نفق، وصواريخ مضادة للطائرات.

مقبرة جماعية

في الأثناء، كشفت مصادر مطلعة، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 48 منتسباً أمنياً، أغلبهم من شرطة محافظة نينوى. ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات 48 منتسباً أمنياً بينهم 23 ضابطاً وشرطياً أعدمهم تنظيم داعش، مضيفة أنّ القوات الأمنية أشرفت على نقلهم من داخل المقبرة وسلمتهم لدائرة الطب العدلي للتعرف عليهم من قبل ذويهم.

كما اغتال عناصر تنظيم داعش، مختار إحدى القرى التابعة لقضاء الحضر ومرافقاً له، جنوب غربي الموصل. وقال مدير ناحية تل عبطة، محمد كنعان خليل، في بيان، إن عناصر من داعش شنّوا هجوماً على قرية مفلكة شرق ناحية تل عبطة التابعة لقضاء الحضر غرب الموصل استهدف منزل مختار القرية.

قصف أهداف

على صعيد متصل، أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، بأنّ القوات الأمنية قصفت أهدافاً تابعة لتنظيم داعش في أطراف بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة، موضحاً أنّ الأجهزة الأمنية قصفت بمدافع الهاون، أهدافاً لداعش في أطراف بحيرة حمرين شرق بعقوبة، بناء على معلومات أفادت بوجود أنشطة لخلايا إرهابية. وأضاف المصدر، أنّ القصف كان دقيقاً للغاية، وشمل أهدافاً عدة في آن واحد.

فرار تنظيم

فيي السياق، نقلت شبكات إعلامية عراقية، عن مصدر أمني باكستاني ومصادر من الجماعات الدينية الباكستانية، معلومات عن دخول عدة مئات من داعش إلى أفغانستان عبر إيران. وقال زعيم إحدى الجماعات الدينية الباكستانية، إنّ غالبية القادمين من تنظيم داعش يوجدون حالياً في إقليم ننجرهار، شرق أفغانستان، وإنّ زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي انتقل فعلياً إلى أفغانستان، ومر عبر الأراضي الإيرانية.

دفاع أهلي

قرّر أهالي قرى شمال ناحية جلولاء في ديالى، الاعتماد على أنفسهم في التصدي لهجمات تنظيم داعش المتكررة. وقال مصدر محلي، إنّ أهالي قرى شيخ بابا لجأوا لأسلوب الحراسة الليلية بتشكيل مفارز أمنية مرابطة لحمل السلاح، لصد هجمات خلايا داعش، مشيراً إلى أنّ اعتماد الحراسة الليلية، وحمل السلاح من قبل أهالي شيخ بابا، جاء بسبب تصاعد نشاط خلايا داعش وحدوث خروق أمنية في المنطقة.