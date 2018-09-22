شهيد ومئات الجرحى بنيران الاحتلال في غزة

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

استشهد شاب وأصيب المئات برصاص الاحتلال خلال فعاليات مسيرة العودة في الجمعة السادسة والعشرين من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأعلنت وزارة الصحة داخل القطاع استشهاد شاب فلسطيني واصابة 312 مواطنا بإصابات مختلفة من بينها 54 اصابة بالرصاص 4 حالات منها خطرة ومن بين الإصابات (20) طفلا وفتاتان.

لافتة إلى ارتفاع عدد شهدء المسيرات منذ انطلاقها مارس الماضي إلى 183 فلسطينيا بينهم 32 طفلا وفتاتين.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداءات جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة إلى 183 شهيداً وأكثر من 20 ألف مصاب، منذ انطلاقها 30 مارس الماضي.

ووصل الآلاف المواطنين الفلسطينيين إلى مخيمات العودة الخمس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وبدأوا بإشعال إطارات السيارات قرب سياج الفصل العنصري، فيما رد الاحتلال بالرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي ذات السياق قصفت المدفيعة الاسرائيلية بصاروخ واحد على الاقل ارض خالية شرق مدينة غزة في منطقة ملكة.

وتوافد مئات المواطنين الفلسطينيين للمناطق الحدودية شرق قطاع غزة، للمشاركة في جمعة كسر الحصار بناء على دعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، بعد توتر كبير شهدته حدود قطاع غزة خلال الأيام الماضية، سقط خلال 6 شهداء خلال الأسبوع الماضي.

في الأثناء، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، ولاحتراق أراض مزروعة بأشجار الزيتون قرب الجدار.

ومنعت قوات الاحتلال مجموعة من المشائين الذين يعرفون باسم «امشِ تعرف على بلدك» من الوصول إلى تجمع الخان الأحمر. يشار إلى أن المجموعة ومنذ ساعات الصباح قامت بجولة للتعرف على الأودية القريبة من منطقة الخان الأحمر وبرية القدس.

وقال منسقو المسار في المجموعة، إن هذا المنع يمثل مساساً بحق الفلسطيني في الحركة الحرة فوق أرضه.

كما يشار إلى أن هناك تواجدا عسكريا مكثفا في محيط تجمع الخان الأحمر، بالإضافة إلى نصب قوات الاحتلال للحواجز حوله. إلى ذلك، أصيب فتى بجروح ورضوض جراء تعرضه للدهس من قبل مستوطن في حي تل أرميدة وسط مدينة الخليل، ظهر الجمعة.