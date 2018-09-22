سلفاكير يلتقي فصائل المعارضة بالخرطوم لإنفاذ اتفاق السلام

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

وصل الخرطوم أمس، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في زيارة تستغرق يومين يجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير ويناقس فيها مع قادة الفصائل المعارضة ببلاده لوضع اتفاقية السلام الموقعة بينهم موضع التنفيذ ومناقشة تكوين الحكومة الانتقالية، كما يشهد الاحتفال الذي يقيمه الرئيس البشير بتحقيق السلام بدولة جنوب السودان.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إن الزيارة ودية الغرض منها الاحتفال بتوقيع اتفاقية إحياء السلام في جنوب السودان وتكريم الرئيس سلفاكير وزعيم أكبر الفصائل المتمردة رياك مشار لجهودهما التي مكّنت الوساطة السودانية من النجاح في زمن قياسي، وما قدماه من تضحيات جعلت من تحقيق السلام في جنوب السودان أمراً متاحاً، بجانب حرصهما على تسريع الخطى حتى يتم تنفيذ اتفاقية السلام بوتيرة سريعة.

وأوضح الدرديري أن الزيارة ستشهد بالإضافة إلى اللقاء الودي بين البشير وسلفاكير، لقاءات بين سلفاكير وقيادات جنوب السودان الموجودة في الخرطوم، حيث يلتقي برياك مشار، ومجموعة (سوا) بقيادة غبريال سامسونغ ولام أكول، بجانب لقاء مجموعة المعتقلين السابقين بقيادة دينق الور، بالإضافة إلى لقاء بقية الأحزاب المعارضة الأخرى، وضع التنفيذ، وكذلك النظر في إمكانية الاتفاق على حكومة الفترة الانتقالية التي ستدخل حيز النفاذ بعد 8 أشهر.