أميركا تحذر النظام السوري من التصعيد الطائش في إدلب

المصدر: البيان الالكتروني والوكالات

قال البيت الأبيض إن أميركا تحذر النظام السوري من التصعيد غير المسؤول والطائش في إدلب.

وأكد أن أميركا والحلفاء سيردون على نحو سريع ومتناسب إذا استخدم الأسد الأسلحة الكيماوية مجدداً.

وحذرت الولايات المتحدة سوريا من أنها سترد "بسرعة وبالطريقة المناسبة" إذا استخدمت السلاح الكيميائي ضد شعبها، في حين يجري الإعداد لهجوم وشيك على محافظة إدلب قالت الأمم المتحدة أنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين "لنكن واضحين، يبقى موقفنا حازماً أنه إذا اختار الرئيس بشار الأسد مجدداً استخدام السلاح الكيميائي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة وبالطريقة المناسبة".