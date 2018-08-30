تحرك إيراني لتفتيت «الكتلة الأكبر» في العراق

المصدر: Ⅶ بغداد - عراق أحمد

أعادت المفوضية العليا للانتخابات «المجمدة» في العراق، الجدل مجدداً حول «الكتلة الأكبر» التي تمهد لاختيار الحكومة الجديدة، بإصدارها قراراً بوجوبية تسجيل الكتل في المفوضية للاعتراف بها، فيما وصفت مصادر القرار بـ«المريب» ومحاولة من أذرع إيران لتفتيت «تحالف النواة» الذي يسير في طريق اختيار رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي لولاية ثانية.

وأصدرت المفوضية، التي انتهى عملها بإعلان نتيجة الانتخابات، وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، قراراً مفاجئاً بضرورة تسجيل الكتل البرلمانية لديها، لمعرفة أي الكتل هي الأكبر التي تناط بها مهمة تشكيل الحكومة، فيما اعتبر العبادي جميع قرارات مجلس المفوضية العليا للانتخابات «باطلة»، لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير، وزاد على ذلك بإصدار قرار يحتم تنفيذ أحكام القانون، الذي نص على إيقاف عمل أعضاء المفوضية لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير التي تقدم بها البعض، وتعد كل القرارات الصادرة عنهم باطلة.

اقرأ أيضاً: