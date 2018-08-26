ميليشيا الحوثي تمنع الصليب الأحمر من دخول الدريهمي

المصدر: الحديدة - البيان، وكالات

رفضت ميليشيا الحوثي، تحرّك المنظمات الأممية وغير الحكومية الإغاثية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لاسيّما في محافظة الحديدة، وفق ما ذكرت مصادر محلية يمنية. وقالت المصادر، إنّ الميليشيا تعمّدت منع دخول الفرق الطبية إلى منطقة الدريهمي، واتخاذ المواطنين دروعاً بشرية، في استمرار لانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق التابعة لهم.

وذكر مواطنون في منطقة الدريهمي، وفق ما نقلته مصادر صحافية، أنّ الميليشيا الحوثية منعت دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المنطقة. وكان التحالف أعطى التصاريح اللازمة لدخول كوادر لجنة الصليب الأحمر، لتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين في جبهة الساحل الغربي.

حقائق

على صعيد متصل، قالت وزارة الخارجية اليمنية، أمس، إن حادث الخميس الماضي في منطقة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة، ناجم عن إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية لصاروخ استهدف المنطقة، وراح ضحيته عدد من الأبرياء، لافتة إلى أنّ التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أعداد الضحايا.

وذكرت الخارجية اليمنية، في بيان نشرته وكالة «سبأ» الرسمية، «أنها ‏تابعت باستغراب ما نشرته ممثلة اليونيسيف في اليمن، السيدة ميرتشل ريلانيو، في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخميس الماضي، والتي أشارت فيها إلى أن أربع نساء وكل أطفالهن 22 طفلاً، بالإضافة إلى 4 أطفال آخرين قُتلوا في الدريهمي، قرب الحديدة، يوم الخميس، وما تلاها من اتهامات لتحالف دعم الشرعية في تصريحات لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السيد مارك لوكوك، والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، السيدة هنريتا فور.

مجافاة حيادية

وقالت الخارجية، إنّ البيانات العديدة التي صدرت عن منظّمات الأمم المتحدة في حوادث سابقة معتمدة على معلومات مصدرها وزارة الصحة والمستشفيات التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية، أو منظمات محلية تديرها عناصر موالية للانقلابيين، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي للتحقق من تلك المعلومات.

وأشارت إلى أن استقاء المعلومات والأرقام من مصادر تسيطر عليها الميليشيا الحوثية «ما يسمى بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب» وبناء الاتهامات عليها، أمر يتنافى مع مبدأ الحيادية الذي تنتهجه الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.

دعوة

شدّدت وزارة الخارجية اليمنية، على أهمية أن تحقّق منظمات الأمم المتحدة من تلك المعلومات قبل ترديد الأخبار التي تنشرها مصادر الميليشيا الحوثية، وضرورة التواصل المباشر مع الجهات المعنية في الحكومة الشرعية والتحالف العربي والمصادر المستقلة؛ حتى لا تتحوّل معلومات وأخبار منظمات الأمم المتحدة إلى نسخة محسّنة من أخبار قناة «المسيرة» الحوثية وأخواتها.