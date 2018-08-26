زعماء قبائل حجة يؤكدون مساندة الشرعية

المصدر: حجّة - وكالات

التقى قائد القوات السعودية المشتركة الفريق ركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مشايخ حجة في مؤتمرهم الأول على أرض محافظة حجة، وهنأهم بنجاح انعقاد المؤتمر.

وأكد المشايخ مساندة الشرعية اليمنية في مواجهة الميليشيا الحوثية. وعقد مشايخ وأعيان محافظة حجة اليمنية، مؤتمرهم الأول على أرض محافظة حجة، بعد تحقيق عدد من الانتصارات ومنها تحرير مديرية ميدي وعدد من المديرات التابعة لها، بحضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني ومشاركة أكثر من «300» من مشايخ المحافظة.

توحيد صفوف

وأكد كل من محافظ حجة، ووكيل المحافظ ناصر دعقين، والشيخ محمد صبار الجماعي شيخ مشايخ مديرية حرض، في كلمات لهم أهمية المؤتمر في حشد الجهود ورص وتوحيد الصفوف من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومشايخ القبائل والمواطنين، والوقوف مع الشرعية اليمنية في وجه الميليشيا الحوثية الانقلابية. وطالب مشايخ حجة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، القيام بدورها في طرد الميليشيا الحوثية، وتوفير الأمن والسلام والطمأنينة للشعب اليمني. وأشاد المشايخ بدور قوات التحالف في دعم الشعب اليمني في مواجهة الميليشيا الإيرانية.

موقف ثابت

وشدّد مشايخ حجة، على عدم السماح للميليشيا بتحويل البلاد إلى قاعدة لتنفيذ المخطط والأجندة الإيرانية ضد اليمن والمملكة ودول الجوار. وأكد البيان الختامي لمؤتمر مشايخ حجة الموقف الثابت، ووقوفهم صفاً واحداً مع شرعية الدولة اليمنية. وشدد البيان على أن محافظة حجة جزء من اليمن، ولا يمكن تصنيفها على أي أساس طائفي أو عنصري. وذكر أن اليمن كان ولا يزال وسيظل عربياً وأن الفكر الإيراني دخيل على المحافظة. وحضّ البيان، جميع القبائل لعدم الزج بأبنائهم في الحرب الحوثية الخاسرة. واستنكر استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين بالمملكة بالصواريخ والمقذوفات، موضحاً أنّ هذه الأعمال العدائية لا تمثل إلا الحوثيين والنظام الإيراني الذي يدعمهم.

ودعا إلى تشكيل لجنة سياسية إعلامية حقوقية من مشايخ قبائل المحافظة، تقوم بواجبها في هذه المجالات الثلاثة، مع توجيه الشكر لدول التحالف على دعمها ومساندتها وموقفها المشرف مع أبناء الشعب اليمني.