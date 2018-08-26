إشادة بانتصار حضرموت في معركة الإرهاب

المصدر: حضرموت - وكالات

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، اللواء الركن طاهر علي العقيلي، بالانتصار والاستقرار الذي حققته حضرموت في معركتها مع التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أنّ ذلك هو نموذج مشرّف سينعكس على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الإرهابية الحوثية. وأكّد العقيلي في محاضرة له، أمس، بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا أمام هيئة قيادة المنطقة والقيادات الأمنية، أنّ الفرصة اليوم مواتية لبناء اليمن بالشكل الذي يحلم به أبناء الشعب اليمني، داعياً اليمنيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تتكرّر.

واستعرض رئيس الأركان، الأوضاع التي تشهدها البلاد، وما أحرزته المؤسسة العسكرية من إنجازات منذ بداية معركة التحرير بدعم الأشقاء في دول التحالف العربي، مؤكّداً أن المعركة ستمضي حتى النصر على الميليشيا الانقلابية.

وأكّد العقيلي، أنّ قيادة الجيش وبعد اطلاعها على مقدرات وإمكانات واحتياجات المنطقة الثانية، ستعمل على حل مشاكلها وتوفير احتياجاتها، مشيراً إلى أنّ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بالاهتمام الكامل بحضرموت ووحداتها العسكرية التي تعد صمام أمان واستقرار للمحافظة واليمن عموماً.

من جهته، استعرض محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الوضع الميداني والإداري في قيادة المنطقة ووحداتها واحتياجاتها، مشدداً على ضرورة إيلاء القيادة العسكرية اهتماماً أكبر بالمحافظة لضمان الأمن والاستقرار. وجدد اللواء البحسني، ترحيب قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة واعتزازهم بزيارة رئيس الأركان إلى محافظة حضرموت، للاطلاع على الأوضاع في المنطقة العسكرية الأولى والثانية.

تفكيك

تمكنت الفرق الهندسية في المنطقة العسكرية الثانية، خلال الأشهر الماضية من تفكيك ما يزيد عن 2052 عبوة ولغم أرضي، زرعها تنظيم القاعدة الإرهابي، بوادي المسيني، في أماكن متفرقة، وعلى جنبات الطرق المؤدية للوادي ووسطها، كذلك رفع ما خلفه التنظيم من قذائف، وذخائر ومتفجرات، وغيرها من مخلفات الحروب.