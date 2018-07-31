تقدّم لقوات الشرعية في الجوف وصعدة والبيضاء

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من إحراز تقدم ميداني جديد في مديرية برط العنان غربي محافظة الجوف، شمالي اليمن، وفي صعدة، في وقت قُتل وأصيب العشرات من الميليشيا الانقلابية بمعارك في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني حررت سلاسل جبلية استراتيجية، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها نحو مركز مديرية برط.

ونقل الموقع عن قائد لواء الحسم ورئيس عمليات حرس الحدود، العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات اللواء تمكنت من تحرير سلسلة جبال «المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش» بمديرية برط، بعد أن استكملت تأمين سلسلة جبال الأمهور.

وأشار القائد العسكري إلى أن الميليشيا الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر بشرية ومادية كبيرة، وسط تهاوٍ وفرار لعناصرها، وتقدّم مستمر للجيش الوطني.

وساندت مقاتلات التحالف العربي المعارك على الأرض، وشنّت غارة جوية استهدفت عربة للميليشيا كانت تحمل على متنها رشاشاً، ما أسفر عن تدميرها ومقتل من عليها.

قتلى الميليشيات

على جبهة البيضاء، قُتل وأصيب 86 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في ‏معارك شنّها الجيش اليمني، في مديرية الملاجم التابعة للمحافظة.‏

وقال مصدر عسكري يمني، في بيان بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن معارك ‏عنيفة دارت بين الجيش اليمني والميليشيا الحوثية الإرهابية في سلسلة جبال البياض بمديرية الملاجم، ما أسفر عن مقتل ‏ما لا يقل عن 36 عنصراً من الميليشيا الحوثية، وجُرح نحو 50 آخرين.‏

وشنّت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بطيران التحالف العربي، هجوماً على مواقع ‏الميليشيا الحوثية ‏بشعاب الحمضة وأطراف فضحة بمديرية ‏الملاجم.‏

وحررت قوات الجيش مواقع جديدة في شرق محافظة صعدة، فيما لقي 73 من قيادات وعناصر الميليشيات مصرعهم في المواجهات الدائرة في جبهة الملاحيظ غرب المحافظة.

وقال قائد اللواء 83 مشاة، العميد رداد الهاشمي، للمركز الاعلامي للقوات المسلحة إن «الجيش تمكن من تحرير وادي الخراشب ووادي السوائل وصولاً إلى تحرير سلسلة جبال الرصيفات المطلة على السائلة وعلى وداي آل بو جبارة، إضافة إلى تحرير مرتفعات الطير»، وهي أعلى المرتفعات الجبيلة بمديرية كتاف.

وأضاف أن الهجوم انطلق من محورين، الأول باتجاه منطقة البقع شرقي المديرية، والآخر باتجاه مركز المديرية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات إلى جانب عدد من الأسرى.

اغتيال

في سياق آخر، اغتال مسلح مجهول ضابطاً في جهاز الاستخبارات العسكرية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مسلحاً مجهولاً أطلق النار على العقيد ناصر مقريح، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية بمطار عدن الدولي، وذلك أمام منزله بحي أكتوبر بمديرية خورمكسر الساحلية، ما أرداه قتيلاً، قبل أن يلوذ بالفرار. وأضافت المصادر أن مقريح تعرض لإطلاق النار أثناء عودته إلى المنزل بعد أدائه صلاة العشاء في جامع باجنيد في الحي، حيث باشره المسلح بطلقات عدة.